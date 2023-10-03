РФ четыре часа атаковала Днепропетровскую область дронами: что известно
3 октября российские войска запустили в направлении Днепропетровской области ударные беспилотники типа Shahed.
Угроза для региона длилась четыре часа подряд – с часу ночи до пяти утра.
Воздушные силы несколько раз сообщали, что в область из Черного моря через соседнюю Николаевщину направляются Шахеды.
В частности, громкий взрыв прогремел в пригороде Днепра в три ночи.
Противовоздушная оборона завершила работать по вражеским целям в пять утра.
Сколько БпЛА было приземлено, устанавливается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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