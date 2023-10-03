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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ четыре часа атаковала Днепропетровскую область дронами: что известно

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

3 октября российские войска запустили в направлении Днепропетровской области ударные беспилотники типа Shahed.

Угроза для региона длилась четыре часа подряд – с часу ночи до пяти утра.

Воздушные силы несколько раз сообщали, что в область из Черного моря через соседнюю Николаевщину направляются Шахеды.

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В частности, громкий взрыв прогремел в пригороде Днепра в три ночи.

Противовоздушная оборона завершила работать по вражеским целям в пять утра.

Сколько БпЛА было приземлено, устанавливается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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