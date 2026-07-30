Зеленский провел кадровые изменения в СБУ и назначил руководителя Центра А
- Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.
- Олега Федорова назначили начальником Центра специальных операций А.
- Президент заменил руководителей СБУ в семи областях и Крыму.
Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов, которые предусматривают кадровые изменения в Службе безопасности Украины.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Кадровые изменения в Службе безопасности: что известно
Кадровые решения касаются руководства Центра специальных операций А, управления работы с личным составом и региональных управлений СБУ.
В соответствии с подписанными указами, начальником Центра специальных операций А Службы безопасности Украины назначен Олег Федоров.
Должность начальника Управления по работе с личным составом СБУ получила Елена Воронова.
Также президент принял решение о переназначении руководителей ряда территориальных управлений СБУ.
Изменения произошли в управлениях Службы безопасности Украины:
- Автономной Республики Крым — Александр Приходен;
- Житомирской области — Александр Судик;
- Николаевской области — Алексей Голобородько;
- Тернопольской области — Олег Красношапка;
- Львовской области — Ярослав Пилип;
- Черкасской области — Андрей Литвин;
- Полтавской области — Виталий Мрига;
- Сумской области — Константин Семенюк;
- Черновицкой области — Олег Шворак.
Соответствующие кадровые решения оформлены отдельными указами главы государства.
Что известно об Олеге Федорове
Олег Федоров — бригадный генерал СБУ, участник российско-украинской войны и герой Украины. До нового назначения он возглавлял одно из управлений Центра специальных операций А СБУ.
Ранее эту должность занимал Евгений Хмара, который впоследствии был назначен временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.
Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской областной военной администрации.