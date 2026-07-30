Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов, которые предусматривают кадровые изменения в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Кадровые изменения в Службе безопасности: что известно

Кадровые решения касаются руководства Центра специальных операций А, управления работы с личным составом и региональных управлений СБУ.

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В соответствии с подписанными указами, начальником Центра специальных операций А Службы безопасности Украины назначен Олег Федоров.

Должность начальника Управления по работе с личным составом СБУ получила Елена Воронова.

Также президент принял решение о переназначении руководителей ряда территориальных управлений СБУ.

Изменения произошли в управлениях Службы безопасности Украины:

Автономной Республики Крым — Александр Приходен;

Житомирской области — Александр Судик;

Николаевской области — Алексей Голобородько;

Тернопольской области — Олег Красношапка;

Львовской области — Ярослав Пилип;

Черкасской области — Андрей Литвин;

Полтавской области — Виталий Мрига;

Сумской области — Константин Семенюк;

Черновицкой области — Олег Шворак.

Соответствующие кадровые решения оформлены отдельными указами главы государства.

Что известно об Олеге Федорове

Олег Федоров — бригадный генерал СБУ, участник российско-украинской войны и герой Украины. До нового назначения он возглавлял одно из управлений Центра специальных операций А СБУ.

Ранее эту должность занимал Евгений Хмара, который впоследствии был назначен временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской областной военной администрации.

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