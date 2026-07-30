Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщается в указе №676/2026 от 30 июля.

Тимур Ткаченко — руководитель Киевской ОГА

— Назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации, — отмечается в документе.

До этого президент указом №675/2026 освободил Руслана Юрьевича Олейника от временного исполнения обязанностей главы Киевской областной государственной администрации.

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Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации.

22 июля Кабинет министров согласовал назначение бывшего начальника КГВА Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.

С декабря 2024 года по 16 июля 2026 года Тимур Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

До назначения на эту должность он руководил Департаментом городского благоустройства КГГА, занимал должность заместителя министра стратегических отраслей промышленности, после чего работал заместителем министра развития общин и территорий.

Фото: Тимур Ткаченко

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