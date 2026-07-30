Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф и Джаред Кушнер могут прибыть в Киев на День независимости Украины.

Об этом в сети X сообщил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфогл.

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев: что известно

— Стив Виткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, посетят Киев во второй половине августа для участия в мероприятиях по случаю 35-й годовщины независимости Украины, сообщили мне два источника, знакомые с этими планами, — написал журналист.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил о возможном визите в Киев спецпосланников президента США в течение двух недель.

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Глава государства добавил, что намерен подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны.

Также президент отметил, что хочет, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине.

29 июля издание Financial Times сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут впервые посетить Киев.

В публикации отмечалось, что договоренности о визите были достигнуты после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

По информации FT, после переговоров президентов Украины и США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер согласились впервые приехать в Киев в рамках дипломатических усилий, направленных на прекращение войны.

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