По Радушному россияне применили ракету из Северной Кореи — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Россия, по предварительным данным, применила по Радушному баллистическую ракету производства Северной Кореи.
- Глава государства подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО.
Во время удара по поселку Радушное Криворожского района Россия, по предварительным данным, применила баллистическую ракету производства Северной Кореи.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в четверг, 30 июля.
РФ ударила по Радушному ракетой производства КНДР
— По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи – такие предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика, – сообщил он.
Президент высказался относительно сотрудничества России и Северной Кореи в войне против Украины.
— Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей, – добавил Зеленский.
Президент отметил, что международная реакция на удар была, в частности в виде соболезнований из-за гибели людей.
Кроме того, “европейские страны заявили много всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином”.
По словам Зеленского, главное — “не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор”.
Глава государства добавил, что одним из ключевых приоритетов для Украины остаются ракеты для систем противовоздушной обороны, в частности для Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk и других комплексов.
— Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут чувствовать, что реальные человеческие жизни зависят от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, – подчеркнул Зеленский.
Что известно об убийстве семьи в Радушном
Владимир Зеленский заявил, что в результате удара российской баллистической ракеты по жилому дому в Радушном возле Кривого Рога погибли родители и трое детей из семьи Вороновых.
Судьба еще нескольких членов семьи пока неизвестна.
В ночь на 30 июля российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.