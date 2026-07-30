Во время удара по поселку Радушное Криворожского района Россия, по предварительным данным, применила баллистическую ракету производства Северной Кореи.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в четверг, 30 июля.

РФ ударила по Радушному ракетой производства КНДР

— По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи – такие предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика, – сообщил он.

Президент высказался относительно сотрудничества России и Северной Кореи в войне против Украины.

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— Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей, – добавил Зеленский.

Президент отметил, что международная реакция на удар была, в частности в виде соболезнований из-за гибели людей.

Кроме того, “европейские страны заявили много всего еще из-за российской ракеты, которая влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином”.

По словам Зеленского, главное — “не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор”.

Глава государства добавил, что одним из ключевых приоритетов для Украины остаются ракеты для систем противовоздушной обороны, в частности для Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk и других комплексов.

— Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут чувствовать, что реальные человеческие жизни зависят от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, – подчеркнул Зеленский.

Что известно об убийстве семьи в Радушном

Владимир Зеленский заявил, что в результате удара российской баллистической ракеты по жилому дому в Радушном возле Кривого Рога погибли родители и трое детей из семьи Вороновых.

Судьба еще нескольких членов семьи пока неизвестна.

В ночь на 30 июля российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

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