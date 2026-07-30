Патрульную полицию Украины возглавил полковник полиции Алексей Белошицкий.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила Национальная полиция Украины.

Алексей Белошицкий — начальник Патрульной полиции Украины

Согласно сообщению, сегодня исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе представил личному составу нового начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

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До нового назначения он работал на должности первого заместителя начальника Департамента.

— Для вас это не новый офицер — большую часть своей жизни он посвятил службе в патрульной полиции. Поэтому на этом пути я пожелаю ему успехов, взвешенных решений и эффективной работы, — сказал Цуцкиридзе.

Белошицкий отметил, что “впереди много вызовов, но я буду делать все, чтобы сохранить наши принципы, ценности и подходы, которые мы строили на протяжении этих лет, и одновременно совершенствовать и развивать их”.

В Нацполиции рассказали, что Белошицкий является одним из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции.

Он работал над ее развитием, непосредственно принимал участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

После начала полномасштабной войны Белошицкий присоединился к созданию бригады Хищник при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе.

Позже под его руководством бригада расширила свои возможности, сформировав подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и воздушной разведки.

Что известно об отставке Евгения Жукова

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Полиция проводила спецоперацию по задержанию нападавшего, в ходе которой его ликвидировали.

После этого расследовали действия патрульных полицейских. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции было начато уголовное производство.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что подал рапорт об увольнении. Позже его назначили советником главы Нацполиции.

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