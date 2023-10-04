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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Кривом Роге были слышны взрывы: в РВА говорят о работе ПВО

Вибух

Утром 4 октября во время воздушной тревоги в Днепропетровской области сработали силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 10:30. Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, который около девяти утра подтверждал, что в городе было громко, после отбоя ограничился сообщением, что в Кривом Роге все нормально.

По его словам, взрывы прогремели не в самом городе и даже в Криворожском районе.

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Также лаконично ситуацию в городе прокомментировал и начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

– Все хорошо. ПВО – сила, – оставил краткое сообщение в Telegram Евгений Ситниченко.

Напомним, что взрывы жители Кривого Рога услышали около девяти утра 4 октября. Перед этим, в 08:42, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для региона. А уже спустя шесть минут там отдельно обратились к жителям Кривого Рога, призвав их поскорее направляться в укрытия.

Миновала опасность для Днепропетровской области в 09:10.

Подробности ни в областной военной администрации, ни в Воздушном командовании Восток пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Вилкул, Евгений Ситниченко, Воздушные силы ВСУ

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Кривой Рог, Російська агресія, РФ
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