У Кривому Розі було чути вибухи: у РВА говорять про роботу ППО

Уранці 4 жовтня під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області спрацювали сили протиповітряної оборони.

Оновлено о 10:30. Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, який близько дев’ятої ранку підтверджував, що в місті було гучно, після відбою обмежився повідомленням, що в Кривому Розі все гаразд.

За його словами, вибухи прогриміли не в самому місті та навіть не Криворізькому районі.

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Так само лаконічно ситуацію в місті прокоментував і начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

– Усе добре. ППО – сила, – залишив коротке повідомлення в Telegram Євген Ситниченко.

Нагадаємо, що вибухи жителі Кривого Рогу почули близько дев’ятої ранку 4 жовтня. Перед цим, о 08:42, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для регіону. А вже за шість хвилин там окремо звернулись до жителів Кривого Рогу, закликавши їх мерщій прямувати до укриттів.

Минула небезпека для Дніпропетровської області о 09:10.

Подробиць ні в обласній військовій адміністрації, ні в Повітряному командуванні Схід поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Вілкул, Євген Ситниченко, Повітряні сили ЗСУ

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