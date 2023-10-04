В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы
Днем 4 октября в пока оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.
О ситуации в городе со ссылкой на данные местных жителей сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
– Токмак, как слышно? Силы обороны приобщились к “проверке систем оповещения”, которую анонсировали россияне, – насмехается над захватчиками Иван Федоров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Иван Федоров
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова