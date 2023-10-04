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Татьяна Забожко, редактор ленты

В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Днем 4 октября в пока оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.

О ситуации в городе со ссылкой на данные местных жителей сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Токмак, как слышно? Силы обороны приобщились к “проверке систем оповещения”, которую анонсировали россияне, – насмехается над захватчиками Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Иван Федоров

Запорожская область, Токмак
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