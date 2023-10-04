В окупованому Токмаку гримлять гучні вибухи

Удень 4 жовтня в поки що окупованому Токмаку Запорізької області лунають вибухи.

Про ситуацію в місті з посиланням на дані від місцевих жителів повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Токмаку, як чути? Сили оборони долучилися до “перевірки систем оповіщення”, яку анонсували росіяни, – кепкує із загарбників Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

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