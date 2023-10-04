В окупованому Токмаку гримлять гучні вибухи
Удень 4 жовтня в поки що окупованому Токмаку Запорізької області лунають вибухи.
Про ситуацію в місті з посиланням на дані від місцевих жителів повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Токмаку, як чути? Сили оборони долучилися до “перевірки систем оповіщення”, яку анонсували росіяни, – кепкує із загарбників Іван Федоров.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Іван Федоров
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова