Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Сделаю все для переговоров между РФ и Украиной: победитель выборов в Словакии Фицо
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали

Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
Фото: Факти ICTV

В Сумской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Вместе с тем, на территории области военными из Воздушных сил ВСУ была объявлена ракетная опасность из-за действий России.

В то же время в ВС ВСУ подтвердили, что в регионе работает противовоздушная оборона против российских беспилотников.

Сейчас смотрят

— Сумская — ракетная опасность! Работа ПВО по вражескому БпЛА, — сообщили военные.

Вместе с этим, в руководстве Сумской области пока не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 588-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ожидаем больше систем ПВО перед зимой от партнеров – Зеленский
Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
ЕС должен бороться за обеспечение победы для Украины — президент Чехии
Петр Павел
До конца года ядерных угроз со стороны РФ будет больше – Зеленский
Володимир Зеленський
Румыния разрешит импорт зерна из Украины только по лицензиям
зерно
Есть о чем рассказать, но позже: Зеленский провел совещание с Будановым
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
Пока в России тестируют сирены, ГУР уже в Крыму! Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
Взрывы в Запорожье | Колаборантка сдала соседа за патриотизм | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь