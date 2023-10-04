Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
В Сумской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Вместе с тем, на территории области военными из Воздушных сил ВСУ была объявлена ракетная опасность из-за действий России.
В то же время в ВС ВСУ подтвердили, что в регионе работает противовоздушная оборона против российских беспилотников.
— Сумская — ракетная опасность! Работа ПВО по вражескому БпЛА, — сообщили военные.
Вместе с этим, в руководстве Сумской области пока не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 588-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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