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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи пролунали на Сумщині: у Повітряних силах прокоментували

Вибухи пролунали на Сумщині: у Повітряних силах прокоментували
Фото: Факти ICTV

У Сумській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Водночас на території області військові з Повітряних сил ЗСУ оголосили ракетну небезпеку через дії Росії.

У ПС ЗСУ підтвердили, що в регіоні працює протиповітряна оборона від російських безпілотників.

Зараз дивляться

– Сумщина – ракетна небезпека! Робота ППО по ворожому БпЛА, – повідомили військові.

Проте керівництво Сумської області наразі не коментувало інформацію про вибухи.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Сумська область
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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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