Вибухи пролунали на Сумщині: у Повітряних силах прокоментували

У Сумській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Водночас на території області військові з Повітряних сил ЗСУ оголосили ракетну небезпеку через дії Росії.

У ПС ЗСУ підтвердили, що в регіоні працює протиповітряна оборона від російських безпілотників.

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– Сумщина – ракетна небезпека! Робота ППО по ворожому БпЛА, – повідомили військові.

Проте керівництво Сумської області наразі не коментувало інформацію про вибухи.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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