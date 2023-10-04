Вибухи пролунали на Сумщині: у Повітряних силах прокоментували
У Сумській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Водночас на території області військові з Повітряних сил ЗСУ оголосили ракетну небезпеку через дії Росії.
У ПС ЗСУ підтвердили, що в регіоні працює протиповітряна оборона від російських безпілотників.
– Сумщина – ракетна небезпека! Робота ППО по ворожому БпЛА, – повідомили військові.
Проте керівництво Сумської області наразі не коментувало інформацію про вибухи.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова