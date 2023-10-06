Очень громко: в Херсоне раздаются мощные взрывы
В Херсоне вечером 5 октября прогремела серия взрывов в то время, когда уже был объявлен отбой воздушной тревоги.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
— В Херсоне очень громко! Раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких, — написал он.
Глава ГВА не уточнил, что известно об атаках на город и есть ли пострадавшие.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 589-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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