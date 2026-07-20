Украинка Таня Муиньо сняла новый клип для BTS на песню NORMAL
- Таня Муиньо стала режиссёром нового клипа BTS на песню NORMAL.
- В клипе снялись все семь участников BTS, а действие разворачивается в загадочном старинном поместье.
- NORMAL стал вторым синглом из нового альбома BTS ARIRANG, возглавившего чарт Billboard 200.
Украинская режиссер Таню Муиньо сняла новый клип для южнокорейской группы BTS на песню NORMAL.
Это уже второе сотрудничество режиссера с группой, не считая сольного проекта участника группы Чонгука.
BTS – NORMAL
Новый клип BTS стал эксклюзивом Spotify на первые 48 часов. Сцены в видео разворачиваются в старинном поместье после бурной ночи.
В клипе приняли участие все семь участников BTS – RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, V и Чонгук. По замыслу Муиньо, в клипе они расслабляются и переживают “глубоко личные и интимные моменты”, как говорится в официальном заявлении.
Загородная усадьба, в которой оказались герои, очевидно, хранит тайны, о чем свидетельствуют десятки пустых бокалов для вина и воспоминания из прошлого.
В винтажном видео появляется уже ставший вирусным кадр, где Джин, Шуга, Джей-Хоуп, RM, Чимин, Ви и Чонгук стоят перед писсуарами. А ещё зрителям демонстрируют подборку собак и лебедя.
Песня NORMAL вошла в пятый и самый новый студийный альбом BTS — ARIRANG и является вторым синглом из него после SWIM.
В апреле SWIM поднялся на первое место в чарте Billboard Hot 100, а альбом ARIRANG возглавил чарт Billboard 200.
Накануне BTS стали одними из хедлайнеров музыкального шоу, прошедшего в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Помимо корейской группы на сцене также выступили Шакира и Burna Boy, Мадонна и Джастин Бибер.