Украинская режиссер Таню Муиньо сняла новый клип для южнокорейской группы BTS на песню NORMAL.

Это уже второе сотрудничество режиссера с группой, не считая сольного проекта участника группы Чонгука.

BTS – NORMAL

Новый клип BTS стал эксклюзивом Spotify на первые 48 часов. Сцены в видео разворачиваются в старинном поместье после бурной ночи.

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В клипе приняли участие все семь участников BTS – RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, V и Чонгук. По замыслу Муиньо, в клипе они расслабляются и переживают “глубоко личные и интимные моменты”, как говорится в официальном заявлении.

Загородная усадьба, в которой оказались герои, очевидно, хранит тайны, о чем свидетельствуют десятки пустых бокалов для вина и воспоминания из прошлого.

В винтажном видео появляется уже ставший вирусным кадр, где Джин, Шуга, Джей-Хоуп, RM, Чимин, Ви и Чонгук стоят перед писсуарами. А ещё зрителям демонстрируют подборку собак и лебедя.

Песня NORMAL вошла в пятый и самый новый студийный альбом BTS — ARIRANG и является вторым синглом из него после SWIM.

В апреле SWIM поднялся на первое место в чарте Billboard Hot 100, а альбом ARIRANG возглавил чарт Billboard 200.

Накануне BTS стали одними из хедлайнеров музыкального шоу, прошедшего в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Помимо корейской группы на сцене также выступили Шакира и Burna Boy, Мадонна и Джастин Бибер.

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