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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Дуже гучно: у Херсоні лунають потужні вибухи

вибух дим
Фото: Getty Images

У Херсоні ввечері 5 жовтня прогриміла серія вибухів у той час, коли вже був оголошений відбій повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

– У Херсоні дуже гучно! Лунають потужні вибухи! Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких, – написав він.

Очільник МВА не уточнив, що відомо про атаки на місто та чи є постраждалі.

Зараз дивляться

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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