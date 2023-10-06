Дуже гучно: у Херсоні лунають потужні вибухи
У Херсоні ввечері 5 жовтня прогриміла серія вибухів у той час, коли вже був оголошений відбій повітряної тривоги.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
– У Херсоні дуже гучно! Лунають потужні вибухи! Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких, – написав він.
Очільник МВА не уточнив, що відомо про атаки на місто та чи є постраждалі.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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