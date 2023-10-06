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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты в Крыму жалуются на атаку катера и устраивают дымовую завесу

Російський вертоліт Ка-29

6 октября в Минобороны России пожаловались на атаку безэкипажного катера в северо-западной части акватории Черного моря.

Дрон, убеждают в российском оборонном ведомстве, направлялся к Крымскому полуострову около 10:45.

Катер, уверяют оккупанты, якобы уничтожил вертолет морской авиации Ка-29 Черноморского флота.

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К слову, пока в Москве отчитывались о своих “успехах” в оккупированном ими Крыму, местные гауляйтеры анонсировали задымление на полуострове.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил людей не паниковать, если увидят дым в районе мыса Фиолент.

– По информации от Черноморского флота, ориентировочно с 13:00 до 14:00 будет продолжаться тренировка постов дымопуска. Запах неприятный, но это абсолютно безопасно, – успокоил Михаил Развожаев.

Ночная атака дронов 6 октября

Следует отметить, что это уже не первая атака безэкипажных морских катеров 6 октября.

Около четырех утра россияне якобы уже “отражали атаку двух безэкипажных морских катеров”.

“Губернатор” Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что громкие звуки, которые люди могли слышать в районе Северного мола, якобы являлись результатом работы расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

Атака БпЛА в Белгородском районе

Кстати, была работа ночью и для российской противовоздушной обороны в Белгородской области.

Там около 23:30 5 октября ПВО якобы уничтожила пять беспилотников.

Высадка десанта в Крыму 4 октября

Следует напомнить, что события в Крыму 4 октября еще раз продемонстрировали, насколько россияне искажают действительность в своих сообщениях.

Так, 4 октября в российском оборонном ведомстве убеждали, что авиация Воздушно-космических сил РФ якобы не позволила проникнуть на территорию полуострова украинским десантникам.

Вскоре в Главном управлении разведки Минобороны Украины предоставили доказательства противоположного.

В ГУР показали видео успешной высадки десанта на территорию пока оккупированного Крыма.

Тогда спецназовцы Стугны и Братства в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины в жестоком бою уничтожили и ранили многих оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Минобороны России, Михаил Развожаев

Фото: Минобороны России

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