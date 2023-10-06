Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу

6 жовтня в Міноборони Росії поскаржились на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Дрон, переконують у російському оборонному відомстві, прямував до Кримського півострова близько 10:45.

Катер, запевняють окупанти, нібито знищив вертоліт морської авіації Ка-29 Чорноморського флоту.

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До слова, поки в Москві звітували про свої “успіхи” в окупованому ними Криму, місцеві гауляйтери анонсували задимлення на півострові.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв попросив людей не панікувати, якщо ті побачать дим у районі мису Фіолент.

– За інформацією від Чорноморського флоту, орієнтовно із 13:00 до 14:00 триватиме тренування постів димопуску. Запах неприємний, але це абсолютно безпечно, – заспокоїв Михайло Развожаєв.

Нічна атака дронів 6 жовтня

Варто наголосити, що це вже не перша атака безекіпажних морських катерів 6 жовтня.

Близько четвертої ранку росіяни буцімто вже “відбивали атаку двох безекіпажних морських катерів”.

“Губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв наголошував, що гучні звуки, які люди могли чути в районі Північного молу, нібито були результатом роботи розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту.

Атака БпЛА в Бєлгородському районі

До слова, була робота вночі й для російської протиповітряної оборони в Бєлгородській області.

Там близько 23:30 5 жовтня ППО нібито знищила п’ять безпілотників.

Висадка десанту в Криму 4 жовтня

Слід нагадати, що події в Криму 4 жовтня вкотре продемонстрували, наскільки росіяни спотворюють дійсність у своїх повідомленнях.

Так, 4 жовтня в російському оборонному відомстві переконували, що авіація Повітряно-космічних сил РФ нібито не дозволила проникнути на територію півострова українським десантникам.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України надали докази протилежного.

У ГУР показали відео успішної висадки десанту на територію поки що окупованого Криму.

Тоді спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України в жорстокому бою знищили та поранили багатьох окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони Росії, Михайло Развожаєв

Фото: Міноборони Росії

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