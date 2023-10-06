Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу

Російський вертоліт Ка-29

6 жовтня в Міноборони Росії поскаржились на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Дрон, переконують у російському оборонному відомстві, прямував до Кримського півострова близько 10:45.

Катер, запевняють окупанти, нібито знищив вертоліт морської авіації Ка-29 Чорноморського флоту.

Зараз дивляться

До слова, поки в Москві звітували про свої “успіхи” в окупованому ними Криму, місцеві гауляйтери анонсували задимлення на півострові.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв попросив людей не панікувати, якщо ті побачать дим у районі мису Фіолент.

– За інформацією від Чорноморського флоту, орієнтовно із 13:00 до 14:00 триватиме тренування постів димопуску. Запах неприємний, але це абсолютно безпечно, – заспокоїв Михайло Развожаєв.

Нічна атака дронів 6 жовтня

Варто наголосити, що це вже не перша атака безекіпажних морських катерів 6 жовтня.

Близько четвертої ранку росіяни буцімто вже “відбивали атаку двох безекіпажних морських катерів”.

“Губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв наголошував, що гучні звуки, які люди могли чути в районі Північного молу, нібито були результатом роботи розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту.

Атака БпЛА в Бєлгородському районі

До слова, була робота вночі й для російської протиповітряної оборони в Бєлгородській області.

Там близько 23:30 5 жовтня ППО нібито знищила п’ять безпілотників.

Висадка десанту в Криму 4 жовтня

Слід нагадати, що події в Криму 4 жовтня вкотре продемонстрували, наскільки росіяни спотворюють дійсність у своїх повідомленнях.

Так, 4 жовтня в російському оборонному відомстві переконували, що авіація Повітряно-космічних сил РФ нібито не дозволила проникнути на територію півострова українським десантникам.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України надали докази протилежного.

У ГУР показали відео успішної висадки десанту на територію поки що окупованого Криму.

Тоді спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України в жорстокому бою знищили та поранили багатьох окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони Росії, Михайло Развожаєв

Фото: Міноборони Росії

безпілотник, Безпілотники, Війна в Україні, дрон, Дрони, Крим, Міноборони РФ, Російська агресія, РФ, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На оборону додатково спрямують 300 млрд: Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №10038
Верховна рада
СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн
Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу
У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон
Пентагон
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
У відповідь на обстріл Грози: Воллес закликав Берлін передати Україні Taurus
Бен Воллес

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Окупанти в Криму скаржаться на атаку катера та влаштовують димову завісу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь