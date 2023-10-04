В Минобороны РФ жалуются на атаку десантников в Крыму
4 октября в Минобороны России пожаловались, что на территорию пока оккупированного ими Крыма пытались проникнуть украинские десантники.
Российские захватчики заявляют, что украинские военные направлялись к мысу Тарханкут на скоростном катере и трех гидроциклах.
Им якобы помешала высадиться авиация Воздушно-космических сил РФ.
Украинская сторона ситуацию пока не комментировала.
Фото: Минобороны России
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова