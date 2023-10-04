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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Минобороны РФ жалуются на атаку десантников в Крыму

Пара винищувачів Су-35С ПКС Росії

4 октября в Минобороны России пожаловались, что на территорию пока оккупированного ими Крыма пытались проникнуть украинские десантники.

Российские захватчики заявляют, что украинские военные направлялись к мысу Тарханкут на скоростном катере и трех гидроциклах.

Им якобы помешала высадиться авиация Воздушно-космических сил РФ.

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Украинская сторона ситуацию пока не комментировала.

Фото: Минобороны России

Крым
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