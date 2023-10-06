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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне на рассвете обстреляли центр Херсона: повреждены жилые дома

Херсон

Сегодня около 5 часов утра российские военные с временно оккупированного левобережья снова ударили по центру Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, вражеские снаряды попали в жилые многоквартирные дома: повреждены фасады, балконы, придомовые линии электропередач, выбиты окна.

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Информация по пострадавшим уточняется.

Херсон

Роман Мрочко

За прошедшие сутки россияне выпустили по городу 27 снарядов. Херсон российские оккупанты обстреливают ежедневно.

Так, 3 октября вражескими обстрелами повреждены дома местных жителей, машины. Люди не пострадали.

2 октября из-за российской агрессии в Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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