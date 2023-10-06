Россияне на рассвете обстреляли центр Херсона: повреждены жилые дома
Сегодня около 5 часов утра российские военные с временно оккупированного левобережья снова ударили по центру Херсона.
Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, вражеские снаряды попали в жилые многоквартирные дома: повреждены фасады, балконы, придомовые линии электропередач, выбиты окна.
Информация по пострадавшим уточняется.
За прошедшие сутки россияне выпустили по городу 27 снарядов. Херсон российские оккупанты обстреливают ежедневно.
Так, 3 октября вражескими обстрелами повреждены дома местных жителей, машины. Люди не пострадали.
2 октября из-за российской агрессии в Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.
Загрузка
Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.Оксана Лотоцкая