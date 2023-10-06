Росіяни на світанку обстріляли центр Херсона: пошкоджені житлові будинки
Сьогодні близько 5 години ранку російські військові з тимчасово окупованого лівобережжя знову вдарили по центру Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, ворожі снаряди влучили у житлові багатоквартирні будинки: пошкоджені фасади, балкони, прибудинкові лінії електропередач, вибиті вікна.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Минулої доби росіяни випустили по місту 27 снарядів. Херсон російські окупанти обстрілюють щодня.
Так, 3 жовтня ворожими обстрілами пошкоджено оселі місцевих жителів, автівки. Люди не постраждали.
2 жовтня через російську агресію в Херсонській області загинули дві людини, ще семеро дістали поранення.
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