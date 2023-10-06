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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни на світанку обстріляли центр Херсона: пошкоджені житлові будинки

Херсон

Сьогодні близько 5 години ранку російські військові з тимчасово окупованого лівобережжя знову вдарили по центру Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, ворожі снаряди влучили у житлові багатоквартирні будинки: пошкоджені фасади, балкони, прибудинкові лінії електропередач, вибиті вікна.

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Інформація про постраждалих уточнюється.

Херсон

Роман Мрочко

Минулої доби росіяни випустили по місту 27 снарядів. Херсон російські окупанти обстрілюють щодня.

Так, 3 жовтня ворожими обстрілами пошкоджено оселі місцевих жителів, автівки. Люди не постраждали.

2 жовтня через російську агресію в Херсонській області загинули дві людини, ще семеро дістали поранення.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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