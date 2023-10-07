Утром россияне обстреляли село Беленькое в Запорожской области: погибла женщина

Сегодня, 7 октября, в 08:00 российские военные обстреляли село Беленькое Запорожского района.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко.

В результате вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека получили ранения.

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По предварительным данным, рашисты обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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