Зранку росіяни обстріляли село Біленьке на Запоріжжі: загинула жінка

Сьогодні, 7 жовтня, о 8:00 російські військові обстріляли село Біленьке Запорізького району.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще двоє людей отримали поранення.

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За попередніми даними, рашисти обстріляли мирне село із РСЗВ касетними снарядами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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