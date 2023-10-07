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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зранку росіяни обстріляли село Біленьке на Запоріжжі: загинула жінка

Зранку росіяни обстріляли село Біленьке на Запоріжжі: загинула жінка
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 7 жовтня, о 8:00 російські військові обстріляли село Біленьке Запорізького району.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще двоє людей отримали поранення.

Зараз дивляться

За попередніми даними, рашисти обстріляли мирне село із РСЗВ касетними снарядами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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