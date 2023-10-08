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Татьяна Забожко, редактор ленты

Здания в огне: россияне разрушили по меньшей мере три дома в Херсоне

Обстріл Херсону 8 жовтня 2023

Ночью 8 октября российские войска несколько раз открывали огонь по Херсону.

Артиллерийские удары оккупанты наносили с оккупированного левого берега Днепра.

По предварительной информации, в Корабельном районе города разрушены по меньшей мере три частных дома.

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В частности, в сети распространяются кадры охваченных огнем зданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Kherson not fake

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
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