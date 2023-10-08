Здания в огне: россияне разрушили по меньшей мере три дома в Херсоне

Ночью 8 октября российские войска несколько раз открывали огонь по Херсону.

Артиллерийские удары оккупанты наносили с оккупированного левого берега Днепра.

По предварительной информации, в Корабельном районе города разрушены по меньшей мере три частных дома.

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В частности, в сети распространяются кадры охваченных огнем зданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Kherson not fake

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