Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Будівлі у вогні: росіяни зруйнували щонайменше три будинки в Херсоні
Уночі 8 жовтня російські війська кілька разів відкривали вогонь по Херсону.
Артилерійських ударів окупанти завдавали з окупованого лівого берега Дніпра.
За попередньою інформацією, у Корабельному районі міста зруйновано щонайменше три приватних будинки.
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Зокрема, у мережі поширюються кадри охоплених вогнем будівель.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Kherson not fake
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