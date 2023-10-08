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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Будівлі у вогні: росіяни зруйнували щонайменше три будинки в Херсоні

Обстріл Херсону 8 жовтня 2023

Уночі 8 жовтня російські війська кілька разів відкривали вогонь по Херсону.

Артилерійських ударів окупанти завдавали з окупованого лівого берега Дніпра.

За попередньою інформацією, у Корабельному районі міста зруйновано щонайменше три приватних будинки.

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Зокрема, у мережі поширюються кадри охоплених вогнем будівель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Kherson not fake

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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