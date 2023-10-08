Будівлі у вогні: росіяни зруйнували щонайменше три будинки в Херсоні

Уночі 8 жовтня російські війська кілька разів відкривали вогонь по Херсону.

Артилерійських ударів окупанти завдавали з окупованого лівого берега Дніпра.

За попередньою інформацією, у Корабельному районі міста зруйновано щонайменше три приватних будинки.

Зараз дивляться

Зокрема, у мережі поширюються кадри охоплених вогнем будівель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Kherson not fake

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.