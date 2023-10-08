Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным
Мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на громкие скандалы, связанные с областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.
В частности, Сергей Надал обратился к руководству Тернопольского ОТЦК и СП, чьи “отдельные” работники могли применять силу к местным мобилизованным.
– Я настаиваю и подчеркиваю для “отдельных” работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными.
Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, должное отношение в соответствии с требованиями законодательства! – отметил мэр Тернополя.
Обратился Сергей Надал и к местным жителям.
Мэр города просит всех, кому известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения во время проведения мобилизационных мероприятий, срочно сообщать об этом в военную прокуратуру и в полицию.
Что известно о скандалах с ТЦК в Тернополе
Напомним, что в сети распространились кадры, как, предположительно, работники ТЦК пинками “пакуют” мужчин в микроавтобус.
Есть видео, как наносят удары мужчинам и в расположении.
В Тернопольском ОТЦК уже начали служебную проверку по этому поводу, одновременно намекая на спровоцированный конфликт гражданами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Надал
Загрузка