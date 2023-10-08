Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным

Побиття в ТЦК Тернополя

Мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на громкие скандалы, связанные с областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

В частности, Сергей Надал обратился к руководству Тернопольского ОТЦК и СП, чьи “отдельные” работники могли применять силу к местным мобилизованным.

Сейчас смотрят

– Я настаиваю и подчеркиваю для “отдельных” работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными.

Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, должное отношение в соответствии с требованиями законодательства! – отметил мэр Тернополя.

Обратился Сергей Надал и к местным жителям.

Мэр города просит всех, кому известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения во время проведения мобилизационных мероприятий, срочно сообщать об этом в военную прокуратуру и в полицию.

Что известно о скандалах с ТЦК в Тернополе

Напомним, что в сети распространились кадры, как, предположительно, работники ТЦК пинками “пакуют” мужчин в микроавтобус.

Есть видео, как наносят удары мужчинам и в расположении.

В Тернопольском ОТЦК уже начали служебную проверку по этому поводу, одновременно намекая на спровоцированный конфликт гражданами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Надал

Война в Украине, мобілізація, Избиение, Тернопіль
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нужно убрать РФ как первоисточник терроризма: Подоляк об атаке на Израиль
Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным
В WP рассказали историю “напряженных и дружеских” отношений между Залужным и Милли
Залужний і Міллі
РФ ударила Искандером по Константиновке. Среди раненых – 9-летняя девочка
Обстріл Костянтинівки 8 жовтня 2023
Разведка Британии спрогнозировала ситуацию в районе Великой Новоселки к концу осени
Втрати РФ, знищена техніка Росії
В ISW рассказали, как РФ использует атаку на Израиль против Украины
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь