Мэр Тернополя – об избиении мобилизованных: отношение ТЦК должно быть корректным

Мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на громкие скандалы, связанные с областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

В частности, Сергей Надал обратился к руководству Тернопольского ОТЦК и СП, чьи “отдельные” работники могли применять силу к местным мобилизованным.

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– Я настаиваю и подчеркиваю для “отдельных” работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными. Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, должное отношение в соответствии с требованиями законодательства! – отметил мэр Тернополя.

Обратился Сергей Надал и к местным жителям.

Мэр города просит всех, кому известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения во время проведения мобилизационных мероприятий, срочно сообщать об этом в военную прокуратуру и в полицию.

Что известно о скандалах с ТЦК в Тернополе

Напомним, что в сети распространились кадры, как, предположительно, работники ТЦК пинками “пакуют” мужчин в микроавтобус.

Есть видео, как наносят удары мужчинам и в расположении.

В Тернопольском ОТЦК уже начали служебную проверку по этому поводу, одновременно намекая на спровоцированный конфликт гражданами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Надал

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