Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
В Кривом Роге Днепропетровской области женщина вместе с сожителем развращали годовалую дочь и изнасиловали двухлетнюю.
Все преступления пара фиксировала на камеру, мобильные телефоны с доказательствами изъяты во время обысков.
Оба задержаны правоохранителями, а прокуратура объявила подозрения по фактам совершения уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей (ч. 4 ст. 152 и ч. 2 ст. 156 УКУ).
Так называемой матери и ее сожителю грозит от 10 до 15 лет за решеткой.
Суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 13 тыс. грн.
Трое детей подозреваемой находятся под наблюдением медицинских работников, решается вопрос относительно их дальнейшего устройства.
Источник: Дніпропетровська обласна прокуратура
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Загрузка