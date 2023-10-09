Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
У Кривому Розі Дніпропетровської області жінка разом зі співмешканцем розбещували однорічну доньку та зґвалтували дворічну.
Усі злочини пара фіксувала на камеру, мобільні телефони з доказами вилучено під час обшуків.
Обох затримали правоохоронці, а прокуратура оголосила підозри за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152 та ч. 2 ст. 156 ККУ).
Так званій матері та її співмешканцю загрожує від 10 до 15 років за ґратами.
Суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 13 тис. грн.
Троє дітей підозрюваної наразі перебувають під наглядом медичних працівників, вирішується питання щодо їхнього подальшого влаштування.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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