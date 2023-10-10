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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Херсоне раздаются взрывы: воздушная тревога не объявлена

вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

Около семи утра 10 октября в Херсоне слышны взрывы.

Об этом с места происшествия сообщают местные жители.

Воздушная тревога в регионе пока не объявлена.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Новости Херсона, Херсон
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