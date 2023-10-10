Татьяна Забожко, редактор ленты
В Херсоне раздаются взрывы: воздушная тревога не объявлена
Около семи утра 10 октября в Херсоне слышны взрывы.
Об этом с места происшествия сообщают местные жители.
Воздушная тревога в регионе пока не объявлена.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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