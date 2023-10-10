Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Херсоні лунають вибухи: повітряна тривога не оголошена
Близько сьомої ранку 10 жовтня в Херсоні чути вибухи.
Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.
Повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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