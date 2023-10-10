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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Херсоні лунають вибухи: повітряна тривога не оголошена

вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

Близько сьомої ранку 10 жовтня в Херсоні чути вибухи.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Новини Херсону, Херсон
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