У Херсоні лунають вибухи: повітряна тривога не оголошена

Близько сьомої ранку 10 жовтня в Херсоні чути вибухи.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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