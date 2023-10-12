Татьяна Забожко, редактор ленты
Сбивали БпЛА в шести областях: ПВО уничтожила 28 из 33 Шахедов
В ночь на 12 октября противовоздушная оборона уничтожила 28 из 33 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Шахеды, летевшие из Белгородской области РФ и с мыса Чауда в пока оккупированном Крыму, сбивали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
В целом, подчеркивают в Воздушных силах ВСУ, противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.
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