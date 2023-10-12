Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Збивали БпЛА в шести областях: ППО знищила 28 із 33 Шахедів
Уночі проти 12 жовтня протиповітряна оборона знищила 28 із 33 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Шахеди, що летіли з Бєлгородської області РФ та з мису Чауда в поки що окупованому Криму, збивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом, наголошують у Повітряних силах ЗСУ, протиповітряна оборона працювала в щонайменше шести областях України.
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