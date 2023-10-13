Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Срочно
Шахеды попали в логистическую инфраструктуру Одесчины – ОВА
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Прожиточный минимум 2024: размер и что предлагает проект госбюджета
Как выбрать электрообогреватель: цены и на что обратить внимание
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 13 октября российские войска начали поливать огнем Херсон с оккупированного левого берега Днепра.

Корабельний район Херсону

По свидетельству местных жителей, гремят взрывы в Корабельном районе города.

Сейчас смотрят

К слову, мощные взрывы в областном центре раздавались и около часу ночи.

Тогда же от вражеских ударов страдал Бериславский район.

По данным Telegram-каналов, оккупанты запускали в сторону района корректируемые авиабомбы.

В 06.14 в Херсонской и Николаевской областях объявили о ракетной опасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Интегрируется к современным и советским самолетам: что известно о ракете AIM-9 Sidewinder
Ракета AIM-9 на літаку F-14
Буданов подтвердил плен бойца ГУР во время операции в Крыму
Кирило Буданов
США должны готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем — доклад для Конгресса
термоядерна бомба
В российском Брянске зафиксированы прилеты: начался пожар
вибух дим
Украина может производить ракеты с дальнобойностью до 1000 км — Подоляк
Ракета, пуск ракети

Загрузка

Игры
Видео
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина

Накануне в Бельгии прошло первое личное выступление Владимира Зеленского на контактной встрече в формате Рамштайн.

Наталья Луценко
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа
Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега
Бесконечные похороны в селе Гроза: погибших хоронят целыми семьями
Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь