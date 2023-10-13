Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега

Утром 13 октября российские войска начали поливать огнем Херсон с оккупированного левого берега Днепра.

По свидетельству местных жителей, гремят взрывы в Корабельном районе города.

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К слову, мощные взрывы в областном центре раздавались и около часу ночи.

Тогда же от вражеских ударов страдал Бериславский район.

По данным Telegram-каналов, оккупанты запускали в сторону района корректируемые авиабомбы.

В 06.14 в Херсонской и Николаевской областях объявили о ракетной опасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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