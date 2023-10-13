Татьяна Забожко, редактор ленты
Гремят взрывы: россияне обстреливают Херсон с оккупированного берега
Утром 13 октября российские войска начали поливать огнем Херсон с оккупированного левого берега Днепра.
По свидетельству местных жителей, гремят взрывы в Корабельном районе города.
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К слову, мощные взрывы в областном центре раздавались и около часу ночи.
Тогда же от вражеских ударов страдал Бериславский район.
По данным Telegram-каналов, оккупанты запускали в сторону района корректируемые авиабомбы.
В 06.14 в Херсонской и Николаевской областях объявили о ракетной опасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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