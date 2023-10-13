Гримлять вибухи: росіяни обстрілюють Херсон з окупованого берега

Уранці 13 жовтня російські війська почали поливати вогнем Херсон з окупованого лівого берега Дніпра.

За свідченнями місцевих жителів, гримлять вибухи в Корабельному районі міста.

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До слова, потужні вибухи в обласному центрі лунали й близько першої ночі.

Тоді ж від ворожих ударів потерпав Бериславський район.

За даними Telegram-каналів, окупанти запускали в напрямку району керовані авіабомби.

О 06:14 у Херсонській та Миколаївській областях оголосили про ракетну небезпеку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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