Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Гримлять вибухи: росіяни обстрілюють Херсон з окупованого берега
Уранці 13 жовтня російські війська почали поливати вогнем Херсон з окупованого лівого берега Дніпра.
За свідченнями місцевих жителів, гримлять вибухи в Корабельному районі міста.
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До слова, потужні вибухи в обласному центрі лунали й близько першої ночі.
Тоді ж від ворожих ударів потерпав Бериславський район.
За даними Telegram-каналів, окупанти запускали в напрямку району керовані авіабомби.
О 06:14 у Херсонській та Миколаївській областях оголосили про ракетну небезпеку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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