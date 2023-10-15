Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО

Вибух

Ночью 15 октября российские войска обстреливали Херсон.

Местные Telegram-сообщества сообщают, что по областному центру оккупанты били из реактивных систем залпового огня.

Местные и областные власти подробности ночного обстрела пока не предоставляли.

Сейчас смотрят

Начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщал лишь об обстреле прибрежных районов города в полдесятого вечера 14 октября.

Тогда областной центр российские войска обстреливали с временно оккупированного левого берега Днепра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Два человека погибли: РФ сбросила авиабомбу на село под Изюмом
Швидка допомога
Минус 880 оккупантов и 101 единица вооружения: потери РФ на 15 октября
Бої на фронті
Насчитали по меньшей мере три громких звука: в Запорожье ночью гремели взрывы
Вибух
На Таврическом направлении РФ продолжает терять живую силу — генерал Тарнавский
військова техніка, ЗСУ, війна
Вечерняя “бавовна”: в Курске прозвучали взрывы
вибух дим

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024
Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО
Мощная защита и собственный газ! Энергетики и газовики изучили урок блекаута
Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО
Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание
Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина
Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь