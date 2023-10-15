Татьяна Забожко, редактор ленты
Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО
Ночью 15 октября российские войска обстреливали Херсон.
Местные Telegram-сообщества сообщают, что по областному центру оккупанты били из реактивных систем залпового огня.
Местные и областные власти подробности ночного обстрела пока не предоставляли.
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Начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщал лишь об обстреле прибрежных районов города в полдесятого вечера 14 октября.
Тогда областной центр российские войска обстреливали с временно оккупированного левого берега Днепра.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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