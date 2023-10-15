Ночной обстрел Херсона: оккупанты били по городу из РСЗО

Ночью 15 октября российские войска обстреливали Херсон.

Местные Telegram-сообщества сообщают, что по областному центру оккупанты били из реактивных систем залпового огня.

Местные и областные власти подробности ночного обстрела пока не предоставляли.

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Начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщал лишь об обстреле прибрежных районов города в полдесятого вечера 14 октября.

Тогда областной центр российские войска обстреливали с временно оккупированного левого берега Днепра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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