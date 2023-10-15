Нічний обстріл Херсону: окупанти гатили по місту з РСЗВ

Уночі 15 жовтня російські війська обстрілювали Херсон.

Місцеві Telegram-спільноти повідомляють, що по обласному центру окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню.

Місцева та обласна влада подробиць нічного обстрілу поки не надавала.

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Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв лише про обстріл прибережних районів міста о пів на десяту вечора 14 жовтня.

Тоді обласний центр російські війська обстрілювали з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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