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У Брюсселі чоловік відкрив вогонь по людям: загинули двоє уболівальників Швеції

поліція
Фото: Pixabay

У столиці Бельгії Брюсселі чоловік відкрив вогонь по людям, в результаті чого загинуло двоє осіб.

Після скоєного злочинець втік з місця події і досі знаходиться на волі. Прокуратура вважає стрілянину тероризмом.

Інцидент стався приблизно за п’ять кілометрів від стадіону Ейзель, де ввечері 16 жовтня був запланований відбірковий матч на Євро-2024 між футбольними збірними Бельгії та Швеції. Загиблі були одягнені у футболки шведської збірної.

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На опублікованому у соцмережах відео чоловік стверджує, що він здійснив напад в ім’я Бога. На відео він додав, що вбив трьох людей.

Відео та інші кадри нападу перевіряються поліцією.

Згодом федеральні прокурори Бельгії після стрілянини розпочали розслідування тероризму.

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Джерело: BBC
Брюссель, Стрілянина
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