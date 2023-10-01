В Анкаре прогремел взрыв, в МВД сообщили о попытке теракта

Утром 1 октября в столице Турции Анкаре двое мужчин пытались совершить теракт.

Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая.

Указано, что взрыв произошел в районе центральной площади Кызылай, хотя звук взрыва был слышен во многих точках.

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По словам министра, двое террористов подъехали на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам Главного управления охраны Министерства внутренних дел. Один из террористов подорвал себя, а второй был ликвидирован.

Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.

Ankara Kızılay’da yaşanan patlama sonrası Silah sesleri böyle duyuldu ???????? pic.twitter.com/b5jknTuuR2 — HURMA (@HurmaEdit) October 1, 2023

Ранее в Турции зафиксировали падение метеорита.

Фото: Adilcevaz 1334

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