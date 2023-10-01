В Анкаре прогремел взрыв, в МВД сообщили о попытке теракта
Утром 1 октября в столице Турции Анкаре двое мужчин пытались совершить теракт.
Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая.
Указано, что взрыв произошел в районе центральной площади Кызылай, хотя звук взрыва был слышен во многих точках.
По словам министра, двое террористов подъехали на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам Главного управления охраны Министерства внутренних дел. Один из террористов подорвал себя, а второй был ликвидирован.
Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.
Ankara Kızılay’da yaşanan patlama sonrası Silah sesleri böyle duyuldu ???????? pic.twitter.com/b5jknTuuR2
— HURMA (@HurmaEdit) October 1, 2023
Ankara Kızılay’da yaşanan #patlama‘dan ilk görüntüler ???? pic.twitter.com/2WOQXKzi0c
— Sağ Haber (@saghaberciniz) October 1, 2023
Ранее в Турции зафиксировали падение метеорита.
Фото: Adilcevaz 1334
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