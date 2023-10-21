В пригороде Херсона ночью взорвалась корректируемая авиабомба
После часа ночи 21 октября в пригороде Херсона прогремел мощный бух.
По свидетельству местных жителей, это взорвалась корректируемая авиабомба.
Ориентировочно за 20 минут до взрыва поступала информация, что два борта Су-34/35 направлялись для пусков КАБов в направлении правого берега Херсонской области.
Что известно об обстреле Херсона накануне
В течение прошедших суток от вражеских обстрелов страдали жилые кварталы Корабельного района Херсона.
Ночью 20 октября там один дом загорелся, еще один подвергся разрушениям.
Горел дом в этом районе и после обстрела вечером.
Информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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