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Татьяна Забожко, редактор ленты

В пригороде Херсона ночью взорвалась корректируемая авиабомба

вибух
Фото: Getty Images

После часа ночи 21 октября в пригороде Херсона прогремел мощный бух.

По свидетельству местных жителей, это взорвалась корректируемая авиабомба.

Ориентировочно за 20 минут до взрыва поступала информация, что два борта Су-34/35 направлялись для пусков КАБов в направлении правого берега Херсонской области.

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Что известно об обстреле Херсона накануне

В течение прошедших суток от вражеских обстрелов страдали жилые кварталы Корабельного района Херсона.

Ночью 20 октября там один дом загорелся, еще один подвергся разрушениям.

Горел дом в этом районе и после обстрела вечером.

Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Бомба, Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон, Херсонская область
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