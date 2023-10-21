В пригороде Херсона ночью взорвалась корректируемая авиабомба

После часа ночи 21 октября в пригороде Херсона прогремел мощный бух.

По свидетельству местных жителей, это взорвалась корректируемая авиабомба.

Ориентировочно за 20 минут до взрыва поступала информация, что два борта Су-34/35 направлялись для пусков КАБов в направлении правого берега Херсонской области.

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Что известно об обстреле Херсона накануне

В течение прошедших суток от вражеских обстрелов страдали жилые кварталы Корабельного района Херсона.

Ночью 20 октября там один дом загорелся, еще один подвергся разрушениям.

Горел дом в этом районе и после обстрела вечером.

Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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