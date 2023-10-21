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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У передмісті Херсону вночі вибухнула керована авіабомба

вибух
Фото: Getty Images

Після першої ночі 21 жовтня в передмісті Херсону прогримів потужний бух.

За свідченнями місцевих жителів, це вибухнула керована авіабомба.

Орієнтовно за 20 хвилин до вибуху надходила інформація, що два борти Су-34/35 прямували для пусків КАБів у напрямку правого берега Херсонської області.

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Що відомо про обстріл Херсону напередодні

Упродовж минулої доби від ворожих обстрілів потерпали житлові квартали Корабельного району Херсону.

Уночі 20 жовтня там один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань.

Горів будинок в цьому районі й після обстрілу ввечері.

Інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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