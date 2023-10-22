В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту

Сегодня ночью около 00:30 на блокпосту при въезде в Киев водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного, который от полученных травм скончался.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, водитель Honda ехал по трассе М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе из трех. В то время на улице был туман, водитель впереди увидел грузовик и начал резко тормозить. Поэтому руководитель не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где наехал на военнослужащего, 1976 года рождения.

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От полученных травм военный скончался на месте.

Водителя легковушки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На момент совершения ДТП водитель, 1978 года рождения, был трезв.

Следователи полиции Киева по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч. От травм нацгвардеец погиб на месте.

Впоследствии судье Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2023 года.

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