Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту

В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту

Сегодня ночью около 00:30 на блокпосту при въезде в Киев водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного, который от полученных травм скончался.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, водитель Honda ехал по трассе М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе из трех. В то время на улице был туман, водитель впереди увидел грузовик и начал резко тормозить. Поэтому руководитель не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где наехал на военнослужащего, 1976 года рождения.

Сейчас смотрят

От полученных травм военный скончался на месте.

В Киеве на блокпосту произошло ДТП — погиб военный

Поліція Києва

Водителя легковушки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На момент совершения ДТП водитель, 1978 года рождения, был трезв.

Следователи полиции Киева по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч. От травм нацгвардеец погиб на месте.

Впоследствии судье Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2023 года.

військовослужбовці, ДТП, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине в 2023 году “исчезла” треть гумпомощи для воинских частей – Гостаможслужба
Гуманітарна допомога
В центре Киева ножом ранили военного: полиция ищет злоумышленников
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту
В Украине осуществлена проверка 100% ВВК: Лубинец рассказал о выявленных проблемах
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В Киеве на блокпосту Honda насмерть сбила военного на блокпосту
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь