Сбил нацгвардейца на блокпосту: судье Тандыру продлили арест на 60 суток

Судье Алексею Тандыру, который сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2023 года.

Такое решение Святошинский районный суд принял 6 сентября, удовлетворив ходатайство прокурора, сообщает журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова.

Обосновал необходимость именно такой меры пресечения прокурор Михаил Доманицкий.

По его словам, главный риск — это сокрытие от суда и досудебного следствия, поскольку обвиняемого может ждать весомое наказание. Еще одним аргументом было то, что обвиняемый также может повлиять на показания свидетелей и уничтожить доказательства. Также прокурор акцентировал внимание на поведении Тандыра в начале и принудительное отобрание биологических образцов.

Сторона защиты отрицала риски, указывая на положительные характеристики, а также на наличие несовершеннолетних детей и пожилых родителей. Кроме того, защита подозреваемого ходатайствовала о домашнем аресте, в частности с применением браслета и с невозможностью выезжать из страны. Сам Тандыр заявил, что из страны не собирается выезжать.

Также суд назначил первое заседание рассмотрения дела по существу на 14 сентября и удовлетворил ходатайство о гражданском иске семьи погибшего относительно возмещения ущерба на сумму 40 млн грн. Отмечается, что эти деньги должны пойти на обучение детей, которых у погибшего Вадима Бондаренко осталось аж трое, а также на их проживание.

Напомним, что около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч. От травм нацгвардеец погиб на месте.

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