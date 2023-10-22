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В Севастополе сообщают о взрывах и пожаре в районе Казачьей бухты

вибухи у криму

В воскресенье, 22 октября, вечером сообщают о взрывах в районе Севастополя и Казачьей бухты во временно оккупированном Крыму.

В местных пабликах сообщают, что якобы сработали силы противовоздушной обороны.

Перед этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

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Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что “в Севастополе взрывы, пуски и что-то загорелось в районе Казачьей бухты”.

В последнее время на временно оккупированном полуострове все чаще раздаются взрывы, во время которых уничтожается живая сила врага, склады оккупантов и военная техника.

Недавно, 18 октября, в Севастополе также раздавались звуки взрывов.

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Источник: Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
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