В Закарпатье суд признал виновным 46-летнего мужчину в попытке незаконного вывоза 11-месячного младенца за границу и назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Торговля ребенком: что известно

По данным ведомства, Закарпатская областная прокуратура доказала в суде вину 46-летнего мужчины, пытавшегося организовать незаконный вывоз за границу 11-месячного мальчика, выдавая это за процедуру усыновления иностранцами.

Суд назначил ему максимальное наказание —10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, мужчина, ранее работавший воспитателем в интернате, планировал заработать около $25 тыс.

Он договорился с находившейся в сложных жизненных обстоятельствах женщиной из Житомира о передаче ребенка для дальнейшего усыновления в Испании за $5 тыс.

— Он дважды встречался с потенциальной жертвой и во время общения фотографировал мальчика, чтобы показать его потенциальным заказчикам, —говорится в сообщении.

Также он инструктировал ее пересечение государственной границы и сопровождал в пункт пропуска на Закарпатье.

Правоохранители задержали его в июне 2023 года прямо на пункте пропуска Малые Селменцы при попытке пересечения границы с ребенком.

С тех пор мужчина находился под стражей.

Отдельно отмечается, что в июне 2025 года он уже был осужден за другое преступление — присвоение более 6,3 млн. государственных пособий, назначенных семье погибшего военнослужащего.

Напомним, в конце апреля на Волыни правоохранители разоблачили женщину, подозреваемую в попытке продать собственного шестилетнего сына за $25 тыс.

Ее задержали в Луцке при получении денег.

Женщине объявили подозрение в торговле людьми, пока она находится под стражей, а мальчика передали под опеку специалистов.

