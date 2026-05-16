На Закарпатье эксвоспитатель интерната хотел продать младенца за $25 тыс.
В Закарпатье суд признал виновным 46-летнего мужчину в попытке незаконного вывоза 11-месячного младенца за границу и назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Торговля ребенком: что известно
По данным ведомства, Закарпатская областная прокуратура доказала в суде вину 46-летнего мужчины, пытавшегося организовать незаконный вывоз за границу 11-месячного мальчика, выдавая это за процедуру усыновления иностранцами.
Суд назначил ему максимальное наказание —10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, мужчина, ранее работавший воспитателем в интернате, планировал заработать около $25 тыс.
Он договорился с находившейся в сложных жизненных обстоятельствах женщиной из Житомира о передаче ребенка для дальнейшего усыновления в Испании за $5 тыс.
— Он дважды встречался с потенциальной жертвой и во время общения фотографировал мальчика, чтобы показать его потенциальным заказчикам, —говорится в сообщении.
Также он инструктировал ее пересечение государственной границы и сопровождал в пункт пропуска на Закарпатье.
Правоохранители задержали его в июне 2023 года прямо на пункте пропуска Малые Селменцы при попытке пересечения границы с ребенком.
С тех пор мужчина находился под стражей.
Отдельно отмечается, что в июне 2025 года он уже был осужден за другое преступление — присвоение более 6,3 млн. государственных пособий, назначенных семье погибшего военнослужащего.
