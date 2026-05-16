Финал Евровидения 2026 состоится уже в субботу, 16 мая. Украинцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию гранд-финала песенного конкурса в прямом эфире в 22:00 по киевскому времени.

Именно в финале определится победитель юбилейного музыкального соревнования, в котором Украину представит Leleka с песней Ridnym.

Где смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2026

Онлайн-трансляция финала Евровидения 2026 будет доступна на цифровых платформах Суспільне Евровидение:

на YouTube-канале Евровидение Украина;

на сайте Суспільне Культура;

в специальной трансляции с жестовым языком.

Когда начнется финал Евровидения 2026

Гранд-финал Евровидения 2026 начнется 16 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени. Для Украины это 22:00 по киевскому времени.

За час до начала шоу для украинских зрителей стартует предшоу. Оно начнется в 21:00 по киевскому времени.

В финале выступят 25 стран — победители двух полуфиналов и участники, которые автоматически попали в гранд-финал.

Украина в финале Евровидения 2026

Leleka прошла в финал по результатам второго полуфинала конкурса. На данный момент букмекеры прогнозируют 11-е место в общей турнирной таблице.

