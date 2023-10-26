СБУ задержала кума Медведчука, который незаконно производил и продавал топливо

Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий топлива на Закарпатье, к которой причастен кум Медведчука.

Как выяснили следователи, к организации сделки причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

– Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ, – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения России переписал НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.

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Директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества с производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

Далее участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе. Затем готовую продукцию реализовывали сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Во время обысков на подпольном заводе обнаружили более 600 тонн топлива и оборудование для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.

Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдено:

компьютеры, мобильные телефоны, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности;

печатки фирм, задействованных в преступной схеме;

наличные в разной валюте на общую сумму 3,3 млн в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров); ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), злоумышленникам грозит до 5 лет заключения.

Источник : СБУ

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