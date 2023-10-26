СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту гуртових партій пального на Закарпатті, до якої причетний кум Медведчука.
Як з’ясували слідчі, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.
– Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ, – йдеться у повідомленні.
Щоб приховати свою причетність до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Росії переписав НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.
Директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпального сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у Мукачеві.
Далі учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.
Під час обшуків на підпільному заводі виявили понад 600 тонн пального та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.
Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:
- комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
- печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;
- готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів); ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), зловмисникам загрожує до 5 років ув’язнення.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк