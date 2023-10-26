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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне

СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту гуртових партій пального на Закарпатті, до якої причетний кум Медведчука.

Як з’ясували слідчі, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. 

– Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ, – йдеться у повідомленні. 

Щоб приховати свою причетність до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Росії переписав НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві. 

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Директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпального сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у Мукачеві. 

Далі учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. 

СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне
СБУ затримала кума Медведчука, який незаконно виробляв та продавав пальне

Під час обшуків на підпільному заводі виявили понад 600 тонн пального та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:

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  • комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
  • печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;
  • готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів); ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), зловмисникам загрожує до 5 років ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Віктор Медведчук, Закарпаття, СБУ
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