Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны

В Хмельницкой и Черкасской областях прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов-камикадзе.

Обновлено в 07:33. По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, силы противовоздушной обороны сработали на отлично. Пострадавших нет. Повреждений объектов инфраструктуры также нет.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российский враг в ночь на 30 октября запустил по Украине 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских Шахедов.

Сейчас смотрят

Обновлено в 09:19. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что воздушная тревога в области длилась почти два часа. Силы ПВО сбили вражеский дрон, обломки которого упали в реку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.