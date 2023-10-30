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Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны

Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны

В Хмельницкой и Черкасской областях прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов-камикадзе.

Обновлено в 07:33. По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, силы противовоздушной обороны сработали на отлично. Пострадавших нет. Повреждений объектов инфраструктуры также нет.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российский враг в ночь на 30 октября запустил по Украине 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских Шахедов.

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Обновлено в 09:19. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что воздушная тревога в области длилась почти два часа. Силы ПВО сбили вражеский дрон, обломки которого упали в реку.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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