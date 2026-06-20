В сети появились спутниковые снимки Московского НПЗ, на которых зафиксированы последствия поражения объекта и остановка его перерабатывающих мощностей.

Фотографии опубликовали в Генеральном штабе ВСУ.

Последствия удара по НПЗ в Москве: спутниковые снимки

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о результатах поражения Московского нефтеперерабатывающего завода и обнародовали спутниковые снимки предприятия.

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По данным ведомства, работа завода была остановлена.

— Завод остановил переработку. Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара 10 000 куб. м., один – 30 000 куб. м., — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на спутниковых снимках зафиксировано полное уничтожение двух резервуаров на 30 и 10 тыс. кубометров соответственно.

Напомним, ночью и утром 18 июня украинские ударные беспилотники атаковали Москву и Московскую область.

В частности, дроны СБУ и Сил обороны поразили Московский НПЗ, расположенный в 15 км от Кремля.

Сообщалось, что столбы черного дыма были видны из разных районов Москвы. В Генштабе заявляли о минимум пяти точках горения.

Было зафиксировано попадание в резервуарный парк, установку АВТ, осуществляющую первичную переработку сырой нефти и установку гидроочистки дизельного горючего.

Московский НПЗ считается самым крупным нефтеперерабатывающим заводом Москвы.

Завод обеспечивает значительную часть регионального рынка горючего, в частности, поставляет для региона бензин и более 50% дизельного горючего, а также осуществляет поставки авиационного горючего для московских аэропортов.

Его мощность составляет более 12 млн. тонн нефти в год. Московский НПЗ также обеспечивает горючим и русскую армию.

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