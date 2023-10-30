Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони

У Хмельницькій і Черкаській областях прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про атаку дронів-камікадзе.

Оновлено о 07:33. За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури також немає.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російський ворог у ніч на 30 жовтня запустив по Україні 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих Шахедів.

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Оновлено о 09:19. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що повітряна тривога в області тривала майже дві години. Сили ППО збили ворожий дрон, уламки якого впали в річку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 614-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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