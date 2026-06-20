Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 годов) отказался от Ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году. Это произошло после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского этой награды.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Леонид Кучма отказался от Ордена Белого Орла

– Сегодня у меня нет другого выбора, чем отказаться от высокого польского ордена. Не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам уважать, – заявил Леонид Кучма.

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Он отметил, что верит в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Однако Кучма добавил, что сегодня испытывает грусть и тревогу.

По его мнению, одно дело, когда нападает враг. Однако совсем другое, когда вражда разводит друзей. Но еще страшнее, если этим друзьям еще и угрожает общая опасность, подчеркнул Кучма.

– Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего. Жгучая, острая, но фантомная боль древней трагедии не должна ослеплять настолько, чтобы не видеть реальную, нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, которая ранее уже лишала государственности оба наших народа и не скрывает намерений попытаться сделать это снова, – утверждает он.

Как отметил Кучма, в течение всего своего президентства он считал выстраивание дружеских отношений с Польшей одним из главных приоритетов.

Он утверждает, что вместе с коллегой Александром Квасьневским уделяли особое внимание решению исторических проблем, результатом чего стало совместное заявление 2003 года о примирении.

Кучма рассказал, что в течение десятилетий этот принцип работал. Подлинная дружба Украины и Польши стала реальностью. Ее подтверждением является неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине с первых часов полномасштабного вторжения РФ.

– Я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это. Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше. Политики обеих стран должны это осознавать. Я надеюсь на их мудрость, – резюмировал он.

Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей польской государственной награды.

20 июня президент Украины отправил Орден Белого Орла Каролю Навроцкому через Новую почту.

Вслед за этим несколько украинских чиновников также отказались от польских наград.

В частности, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и посол Украины в Польше Василий Боднар, назвавший действия Варшавы исторически несправедливыми, вернули свои Кавалерские кресты Ордена за Заслуги перед Республикой Польша.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отдал Золотой офицерский крест Ордена За заслуги перед Республикой Польша, предупредив, что подобный раскол выгоден России.

Глава МИД Андрей Сибига вернул Командорский крест со звездой Ордена За заслуги перед Республикой Польша, подчеркнув, что для Украины на первом месте стоит взаимоуважение между государствами.

Фото: Дарка Олифер

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